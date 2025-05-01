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05:37, 1 мая 2025Интернет и СМИ

Маска решили сменить на посту главы Tesla

WSJ: Совет директоров Tesla начал поиск нового главы компании вместо Маска
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Совет директоров Tesla, производящей электрокары, начал поиск нового генерального директора, который сменит на помту главу компании Илона Маска. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, такое решение мотивировано падением котировок Tesla на фондовом рынке, а также недовольством части инвесторов, которые возмущены тем, что американский миллиардер большую часть своего времени уделяет не компании, а курирует ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (Маск является главой департамента государственной эффективности США — DOGE).

До этого члены совета директоров обратились к Илону Маску с просьбой уделять больше внимания делам Tesla. Уведомили ли они его о поиске преемника — неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил главе департамента DOGE остаться в его команде. Перед этим сообщалось, что Маск может покинуть работу в правительстве США из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.

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