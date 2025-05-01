На Западе назвали возможного посредника между Индией и Пакистаном

Геополитик дель Валль назвал РФ возможным посредником между Индией и Пакистаном

Французский геополитик Александр дель Валль предположил, какая страна сможет стать посредником для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом он высказался в интервью Boulevard Voltaire.

Дель Валль назвал Россию возможным посредником между государствами. «Только она способна примирить две стороны, потому что у нее хорошие отношения и с Пакистаном, и с Индией», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что мировым полицейским может стать только БРИКС. По его мнению, Организация Объединенных Наций (ООН) и страны Запада, наоборот, усугубляют кризисы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. 29 апреля стало известно о начавшихся боевых столкновениях на границе двух стран.