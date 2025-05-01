Раскрыты последствия сделки по ресурсам для Украины

Депутат Госдумы Нестеренко: Сделка по ресурсам усилит зависимость Украины от США

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко прокомментировал ресурсную сделку, которую заключили Украина и США. Его слова приводит РИА Новости.

Нестеренко раскрыл последствия соглашения по ресурсам для Украины и подчеркнул, что она усилит зависимость Киева от Вашингтона. «Сделка не содержит никаких гарантий безопасности, а большая часть формулировок размыты и требуют уточнений», — отметил он.

Ранее в США усомнились в прибыли от ресурсов Украины. «На извлечение нетронутых ресурсов Украины, которые являются предметом сделки, и получение с них прибыли могут уйти многие годы», — написала газета The New York Times.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.