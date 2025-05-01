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00:09, 1 мая 2025Экономика

Россиянин пожаловался на действия «Яндекс Лавки»

Мужчина не получил свой заказ и пожаловался на действия «Яндекс Лавки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мужчина пожаловался на действия сервиса «Яндекс Лавка». Об этом узнал корреспондент «Ленты.ру».

По словам мужчины, он заказал газированный напиток S. Pellegrino Chinotto без сахара, однако получил другой товар. Кроме того, часть полученного товара оказалась просроченной. «Они мой отзыв не приняли, потому что он относится к другому товару, не тому, который я заказывал», — сообщил он. Мужчина добавил, что может оценить товар, который не получил.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Лавка» предложила россиянам заказать бутерброд с маслом с доставкой до дома. Его цена составляет 39 рублей без учета доставки.

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