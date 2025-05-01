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08:59, 1 мая 2025Наука и техника

Российские военные модифицировали боеприпас для ударных беспилотников

Бойцы «Днепра» модифицировали боеприпас типа «колокольчик» для ударных БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: Даниил Михайлов /  ТАСС

Бойцы технического отдела 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки войск «Днепр» смогли модифицировать комбинированный боеприпас типа «колокольчик» для ударных БПЛА. Об этом рассказал военный ВС РФ с позывным Дед, передает ТАСС.

«Кумулятивно-термобарический снаряд с ударным ядром для поражения легкобронированной техники, укрепрайонов и зданий. При столкновении с целью срабатывает ударное ядро и пробивает технику, оставляя в ней отверстие 20-30 сантиметров диаметром, а через несколько долей секунд термобарический состав поражает всех внутри», — объяснил военнослужащий.

По его словам, боеприпас «колокольчик» может подойти любым видам ударных дронов. Снаряд начиняется взрывчатыми веществами, это можно делать прямо на позиции, а виды зарядов можно сочетать в зависимости от характера цели.

Ранее в России разработали новую интеллектуальную систему охраны территории «Солярис» для защиты от беспилотников. Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления.

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