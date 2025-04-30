В России разработали интеллектуальный «Солярис» для защиты от дронов

«Ростех» разработал систему «Солярис НС» для защиты территории от дронов

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал систему «Солярис» для защиты от дронов. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" разработал новую интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов "Солярис НС". Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько комплексов могут работать совместно, обеспечивая круговую защиту объекта. Разработка концерна «Созвездие» холдинга «Росэл» — это модернизированная версия, объединяющая функционал системы обнаружения «Солярис-О» и системы «Солярис-Н», созданной для подавления дронов. Новое изделие представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, установленных на четырехметровой мачте.

«Солярис НС» обнаруживает и подавляет дроны всех типов в диапазоне частот 100-6000 мегагерц. Комплекс работает на трех независимых каналах, что позволяет одновременно выявлять не менее трех беспилотников. В «Ростехе» рассказали, что опытный образец изделия проходит завершающую стадию испытаний. После этого будет запущено серийное производство.

Ранее в апреле научно-производственное объединение «Киловатт» представило станцию радиоэлектронной борьбы «Штора» К-12/700 на выставке Securika Moscow 2025. Комплекс обеспечивает защиту объектов от ударных и разведывательных дронов.

