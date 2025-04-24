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17:51, 24 апреля 2025Наука и техника

В России представили «Штору» для защиты от дронов

«Известия»: НПО «Киловатт» представило станцию РЭБ «Штора» для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: НПО «Киловатт» / ТАСС

Научно-производственное объединение (НПО) «Киловатт» представило станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Штора» К-12/700 на выставке Securika Moscow 2025 в Москве, сообщают «Известия».

По словам исполнительного директора НПО Жанны Хайрединовой, радиус действия защитной системы составляет 2,5-5 километров. Этот параметр зависит от рельефа местности.

Российский комплекс предназначен для защиты личного состава и стационарных объектов от ударных и разведывательных коптеров, а также дронов самолетного типа. Отмечается, что бойцы довольны «Шторой», которую активно применяют в зоне проведения специальной военной операции.

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Ранее в апреле представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков сообщил о создании беспилотной логистической системы «Ямщик» с опцией самообороны от дронов. Она состоит из наземного роботизированного комплекса, системы связи и бортовой станции для защиты от дронов.

В том же месяце стало известно, что в российском приграничье начали применять антидроновый комплекс «Ребус-4» для защиты фермеров от атак беспилотников.

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