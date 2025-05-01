США допустили «Пять глаз» к данным о Китае и России

The Times: США допустили страны Пяти глаз к данным о Китае и России

США допустили страны-участники разведывательного альянса Five Eyes («Пять глаз») к некоторым данным о космических операциях Китая и России. Об этом пишет The Times.

В публикации отмечается, что решение о доступе амерканских союзников к чувствительным данным было принято в апреле на фоне растущей «бесчестной» активности Москвы и Пекина в космосе. В Вашингтоне уверены, что предоставление союзникам по Five Eyes данных позволит эффективнеее бороться с уязвимостями.

В марте телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль, Саудовская Аравия и члены Five Eyes думают о сокращении объема разведывательных данных, которыми они делятся с США.

В альянс Five Eyes, основанный в 1941 году, входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.