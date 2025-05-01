Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 1 мая 2025Мир

Стало известно об одном решении США после подписания сделки с Украиной

После подписания сделки США разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

После подписания сделки по недрам администрация главы США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину. Об этом сказано в статье газеты Kyiv Post, которая ссылается на свои источники.

Указывается, что Белый дом проинформировал Конгресс о планах позволить экспорт оборонной продукции на Украину через прямые коммерческие продажи на сумму от 50 миллионов долларов. Однако, что именно будет продано Киеву, не уточняется.

Соответствующая программа работала и раньше, при этом львиная доля оружия передавалась безвозмездно. За деньги с 2015 по 2023 год Штаты отправили на Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов. О выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речи не идет.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты в теории могут получить свыше 350 миллиардов долларов по заключенному с Украиной соглашению о полезных ископаемых. Политик уточнил, что упомянутую сумму передал властям республики в виде финансовых траншей и через поставки оружия.

До этого американский Минфин сообщил, что США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Украина подписали соглашение по недрам. Что сделка даст Вашингтону?

    Российские военные модифицировали боеприпас для ударных беспилотников

    Стало известно об одном решении США после подписания сделки с Украиной

    Лукашенко раскрыл универсальный рецепт благополучия

    Раскрыты колоссальные потери элитного шестого отряда ВСУ в Сумской области

    В Госдуме рассказали о выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами россиянах

    Умерла старейшая жительница планеты

    В Раде оценили сделку с США по ресурсам

    Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

    В Японии обвинили Зеленского в затягивании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости