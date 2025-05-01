Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Мадрид (м)
Салават Юлаев
2:4
Завершен
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 3-й матч
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Завершен
Будё-Глимт
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Атлетик Б
0:3
Завершен
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Миннесота Уайлд
Сегодня
02:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
Сегодня
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
05:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
23:29, 1 мая 2025Спорт

Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик

Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик Маноло-барабанщик
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Футбольный болельщик Мануэль Касерес Артесеро ( по прозвищу Маноло-барабанщик) умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, несколько дней назад Артесеро положили в больницу из-за респираторных проблем. Сборная Испании по футболу на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выразила соболезнования родственникам фаната.

Сборная Испании назвала Артесеро одним из самых преданных фанатов. Фаната посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы, однако не смог поехать в 2022 году в Катар из-за проблем с бронированием отеля.

Ранее умер старейший болельщик московского «Спартака» Отто Фишер. Ему было 102 года.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В США заявили о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Каким будет бал Met Gala в 2025 году? Все, что нужно знать о самом ожидаемом звездном событии года

    Украину обвинили в срыве обмена пленными и телами погибших

    На Украине назвали сроки создания инвестиционного фонда по сделке с США

    В России расширили основания для признания иноагентом

    Участники боев за Курскую область получили статус ветеранов боевых действий

    Стало известно о поисках в курском приграничье порядка 200 брошенных бойцов ВСУ

    Россиян начнут наказывать за несообщение о диверсии

    В России охранникам дадут право стрелять при одном условии

    В Госдуме высказались о будущем лидере Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости