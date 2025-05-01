В Британии рассказали об опасности повторения Киевом судьбы вьетнамского Сайгона

Telegraph: Повторение Киевом судьбы Сайгона повлечет ужасные последствия для США

Киев может повторить судьбу Сайгона во времена войны во Вьетнаме, что грозит для США «ужасными последствиями». Об опасности повторения такого сценария для гегемонии Вашингтона пишет британская газета Telegraph.

«"Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка», — говорится в материале.

Отмечается, что потеря Сайгона стала для Вашингтона тяжелым ударом, поскольку в итоге предопределила окончательное падение южноазиатского государства, чего американцы пытались не допустить.

В мае 2024 года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России на Украине станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», поскольку сыграет разрушительную роль в отношении мощи Вашингтона.