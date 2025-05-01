Киев может повторить судьбу Сайгона во времена войны во Вьетнаме, что грозит для США «ужасными последствиями». Об опасности повторения такого сценария для гегемонии Вашингтона пишет британская газета Telegraph.
«"Сайгон 2.0" в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка», — говорится в материале.
Отмечается, что потеря Сайгона стала для Вашингтона тяжелым ударом, поскольку в итоге предопределила окончательное падение южноазиатского государства, чего американцы пытались не допустить.
В мае 2024 года бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что победа России на Украине станет для США «еще одним Сайгоном или Кабулом», поскольку сыграет разрушительную роль в отношении мощи Вашингтона.