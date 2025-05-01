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22:24, 1 мая 2025Интернет и СМИ

В Испании предупредили об угрозе от Украины

Аналитик Вильямор назвал угрозой для Европы возможное вступление Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор прокомментировал возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он написал в статье для издания The European Conservative.

Вильямор назвал угрозой для Европы возможное вступление Украины в ЕС. По его мнению, ускоренное присоединение Киева к организации ослабило бы ее основные принципы.

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«Потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта», — отметил журналист.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что возможное вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию. По его мнению, следует противостоять стремлению Киева присоединиться к объединению европейских государств.

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