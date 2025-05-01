В МИД России заявили о недопущении восстановления Украины в границах 1991 года

МИД: Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года. Об этом «Ленте.ру» заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ после обстрела на Центральном рынке в Алешках Херсонской области.

Как уточнили в МИД, за притязаниями на такой сценарий стоит «людоедский инстинкт истребления всего русского», но Россия никогда его не допустит. Там добавили, что все причастные к атаке будут установлены и наказаны.

Ранее представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский заявил, что на Западе и на Украине понимают, что Крым является территорией России.

