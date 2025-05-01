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11:25, 1 мая 2025Мир

В МИД России заявили о понимании Западом и Украиной статуса Крыма

Представитель МИД Березовский: На Западе понимают, что Крым — территория России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

На Западе и на Украине понимают, что Крым является территорией России. Об этом сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский, передает РИА Новости.

«На Западе, равно как и на Украине, прекрасно понимают, что Крым — это суверенная территория Российской Федерации не потому, что Россия так хочет, а потому, что этого хотели сами крымчане», — заявил представитель МИД.

По словам Березовского, чем быстрее страны Запада и Киев признают российский статус Крыма, «тем лучше будет для них».

Ранее Березовский сообщил, что с помощью появляющихся в СМИ публикаций на тему возможного признания Крыма Запад прощупывает почву в этом вопросе.

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