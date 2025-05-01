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15:34, 1 мая 2025Бывший СССР

В Раде оценили долю дезертиров в ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Половина состава ВСУ дезертировала или самовольно ушла
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Половина личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала или самовольно оставила место службы в результате нарушения прав человека. С такой оценкой выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее мнению, виновниками и идеологами процессов, приводящих к дезертирству, выступают главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. «В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части», — написала депутат.

В апреле издание «Страна.ua» сообщило, что Верховная Рада продлила до 30 августа срок добровольного возвращения в армию для дезертиров, которые самовольно оставили военные части.

В том же месяце народный депутат Владимир Вятрович на брифинге партии «Европейская солидарность» заявил, что в ВСУ наблюдается критически уровень дезертирства.

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