В Раде оценили долю дезертиров в ВСУ

Депутат Рады Безуглая: Половина состава ВСУ дезертировала или самовольно ушла

Половина личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала или самовольно оставила место службы в результате нарушения прав человека. С такой оценкой выступила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее мнению, виновниками и идеологами процессов, приводящих к дезертирству, выступают главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. «В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части», — написала депутат.

В апреле издание «Страна.ua» сообщило, что Верховная Рада продлила до 30 августа срок добровольного возвращения в армию для дезертиров, которые самовольно оставили военные части.

В том же месяце народный депутат Владимир Вятрович на брифинге партии «Европейская солидарность» заявил, что в ВСУ наблюдается критически уровень дезертирства.