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07:00, 1 мая 2025Наука и техника

ВВС Болгарии сообщили о неисправности поставленного из США F-16

ВВС Болгарии: У первого поставленного из США F-16 возникли технические проблемы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: BULGARIAN GOVERNMENT PRESS OFFIC / Reuters

У первого поставленного из США самолета F-16 Block 70 возникли технические проблемы. О неисправности сообщил командующий болгарскими военно-воздушными силами (ВВС) генерал-майор Николай Русев, его слова приводит сайт министерства обороны страны.

«После приземления первого F-16 в Болгарии было обнаружено отклонение в работе одной из систем, что не означает, что самолет неисправен. Пока самолет принимается по технической части, это отклонение будет включено в стандарты, чтобы на более позднем этапе летная приемка самолета могла быть проведена в штатном режиме», — подчеркнул Русев.

Он отметил, что F-16 в данный момент полноценно не поступил на вооружение. Этому будет предшествовать техническая и летная приемка, что займет время, подчеркнул командующий.

Ранее командование ВВС Украины пожаловалось на F-16. «Дальность поражения F-16 составляет примерно треть от дистанции, с которой по нам ведется огонь», — сказал украинский офицер.

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