Многокилометровую пробку перед Крымским мостом устранили

Перед Крымским мостом устранили очередь из автомобилей с обеих сторон

Перед Крымским мостом устранили очередь из автомобилей с обеих сторон, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что к полуночи очереди перед пунктом досмотра нет. На 20:00 со стороны Тамани проезда ожидало 710 машин, со стороны Керчи пробки уже не было. К 23:00 число транспортных средств сократилось до 260, время ожидания составляло около часа.

Многокилометровая пробка возникла перед Крымским мостом 1 мая. В очереди выстроились более двух тысяч автомобилей, им пришлось ожидать более четырех часов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям из-за затруднений проезда по магистрали. Там попросили Минтранс увеличить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов.

