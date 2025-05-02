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00:53, 2 мая 2025Россия

Многокилометровую пробку перед Крымским мостом устранили

Перед Крымским мостом устранили очередь из автомобилей с обеих сторон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Перед Крымским мостом устранили очередь из автомобилей с обеих сторон, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что к полуночи очереди перед пунктом досмотра нет. На 20:00 со стороны Тамани проезда ожидало 710 машин, со стороны Керчи пробки уже не было. К 23:00 число транспортных средств сократилось до 260, время ожидания составляло около часа.

Многокилометровая пробка возникла перед Крымским мостом 1 мая. В очереди выстроились более двух тысяч автомобилей, им пришлось ожидать более четырех часов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям из-за затруднений проезда по магистрали. Там попросили Минтранс увеличить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов.

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