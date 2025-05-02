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22:07, 1 мая 2025Мир

На Западе президента Финляндии назвали вассалом США

Журналист Христофору назвал Стубба вассалом США после его интервью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Финляндии Александр Стубб является вассалом США. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в социальной сети X, комментируя интервью Стубба газете The New York Times (NYT).

«Определение вассала в одном заголовке. NYT: Финский лидер предупреждает Кремль: "Не играйте с президентом Трампом"», — написал журналист.

Стубб в интервью газете заявил, что президент США Дональд Трамп уже выходит из себя и делает жесткие заявления по отношению к России и ее лидеру Владимиру Путину, в связи с чем глава Финляндии призвал Москву «не играть с Трампом».

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