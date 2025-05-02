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12:32, 2 мая 2025Путешествия

Россиянка описала женщин в Мексике словами «наши Вани как магнитом тянутся к этой красоте»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group / Getty Images

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о восторге местных женщин перед русскими мужчинами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова отметила, что мексиканок привлекает внешность чужеземцев с бледной кожей и светлыми волосами. Женщины даже перекрашивают роскошные темные от природы волосы в светлый цвет. Хотя, по словам россиянки, «полосы блонда» выглядят скорее комично.

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В глазах русских туристов же мексиканки особенно прекрасны. «Наши Вани и Сережи как магнитом тянутся к этой экзотической красоте: пышные девушки в облегающих платьях, губастые, с глазами черными, как ночь, и кофейной кожей», — написала автор.

Ершова посоветовала путешественникам в общении с мексиканками позволить им быть собой и подчеркнуть, что их естественный цвет кожи и волос — «это не минус, а подарок».

Ранее Ершова назвала мужчин в Мексике чемпионами по части страсти. Она отметила, что они не боятся показывать чувства и не скрывают эмоций.

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