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18:28, 2 мая 2025Экономика

Строительство АЭС в российском анклаве захотели возобновить

«Росатом» перезапустит строительство Балтийской АЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

«Росатом» лишь временно приостановил строительство Балтийской АЭС в Калининградской области и вскоре перезапустит работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС не закрытым, а отложенным. И мы ждем той возможности, в определенном условии, экономически, политически, когда к нему можно будет вернуться в полной мере», — заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Росатом» поможет Казахстану в строительстве первой атомной электростанции.

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