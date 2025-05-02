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14:40, 2 мая 2025Спорт

Тарасова оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде

Тарасова о перспективах российских фигуристов на ОИ: Будет тяжело
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2026 года. Ее слова приводит Sport24.

По мнению специалиста, спортсменам будет тяжело. «Мы много лет не выступали, будем без судей и нас никто не ждет. Конечно, у нас есть фигуристы, способные завоевать олимпийское золото», — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова назвала главную проблему российского спорта. По мнению тренера, атлетам не хватает допуска к международным соревнованиям.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от международных соревнований.

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