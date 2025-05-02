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22:00, 2 мая 2025Интернет и СМИ

Tefal подал в суд на известного психолога

Mash: Компания Tefal подала иск в суд на психолога Степанову
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Компания Tefal подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга на известного интернет-психолога Веронику Степанову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что производитель посуды и бытовых приборов хочет получить от Степановой два миллиона рублей за нарушение авторских прав. Другие подробности дела пока неизвестны.

Психолог уже долгое время проживает в Мексике. В качестве причины отъезда из РФ она назвала критику со стороны друзей и коллег, а также чувство «скованности» при нахождении в России.

Ранее рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) отреагировал на обвинение в неуплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). «Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так за мной не водится ни долгов, ни налогов, ни штрафов и тем более счетов по недвижимости», — заявил он.

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