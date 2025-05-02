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16:34, 2 мая 2025Наука и техника

Умер крупнейший советский ученый в области исследований мозга

РИА Новости: Умер экс-глава Института мозга человека РАН Медведев
Алина Черненко

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Умер крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, много лет возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика Российской академии образования (РАО) Татьяну Черниговскую.

По словам собеседницы агентства, Медведева не стало в пятницу, 2 мая.

Ученый родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Его мать — нейрофизиолог, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти, академик Наталья Бехтерева. Медведев возглавлял Институт мозга человека РАН с 1991 по 2017 год. Во время своей работы там он создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Ранее в Китае обратили внимание на внезапную смерть нескольких специалистов, занимавшихся изучением искусственного интеллекта (ИИ). Ученые погибали от внезапных болезней или несчастных случаев.

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