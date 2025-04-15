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17:01, 15 апреля 2025Наука и техника

В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ

SCMP: Несколько китайских ученых из сферы ИИ внезапно скончались
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nir Elias / Reuters

В Китае обратили внимание на внезапную смерть нескольких специалистов, занимавшихся изучением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты издания заметили, что ученые погибали от внезапных болезней или несчастных случаев. Так, 45-летний сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь умер в 2022 году. 38-летний исследователь Фэн Янхэ, занимающийся ИИ, скончался в 2023 году. Также в 2023 году не стало Тана Сяоу — 55-летнего эксперта по искусственному интеллекту, профессора Китайского университета в Гонконге и основателя IT-гиганта SenseTime.

Опрошенные SCMP эксперты заметили, что растущее число смертей вызывает обеспокоенность. Они подчеркнули, что произошедшее может быть результатом давления на индустрию на фоне продолжающейся технологической войны между Китаем и США.

Специалист в области высоких технологий Лю Шаошань заявил, что исследователи ИИ могут иметь очень хороший доход и занимать высокое положение в обществе, однако они также находятся под сильным давлением. «Отрасль развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая», — заметил Шаошань.

Также Лю Шаошань признал, что занимающиеся ИИ специалисты находятся под моральным давлением потому, что людей пугает «неизвестный потенциал огромных изменений в обществе».

Ранее международная группа ученых разработала алгоритм, способный предсказывать риск внезапной остановки сердца за 14 дней до приступа. Созданная ИИ-модель имитирует работу человеческого мозга и способна находить слабые электрические сигналы, которые предшествуют опасной аритмии.

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