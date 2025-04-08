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16:33, 8 апреля 2025Наука и техника

ИИ научился распознавать угрозу внезапной смерти

EHJ: ИИ научился предсказывать риск внезапной остановки сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Искусственный интеллект впервые научился предсказывать риск внезапной остановки сердца за 14 дней до приступа. Новый алгоритм, разработанный учеными из Франции и США, показал точность свыше 70 процентов при анализе более 240 тысяч суточных ЭКГ. Результаты опубликованы в European Heart Journal.

Созданная ИИ-модель имитирует работу человеческого мозга и способна находить слабые электрические сигналы, которые предшествуют опасной аритмии — сбою ритма, способному привести к летальной остановке сердца.

«Мы обнаружили, что по 24-часовой записи ЭКГ можно заранее выявить пациентов, у которых с высокой вероятностью возникнет опасная аритмия в ближайшие две недели» — объясняет кардиолог Лоран Фиорина, один из авторов исследования.

Алгоритм отслеживает время электрической стимуляции и расслабления желудочков — ключевой показатель, ранее не использовавшийся в рутинной диагностике. В испытаниях ИИ правильно выявил пациентов в группе риска в 70 процентах случаев, а тех, кто вне опасности — в 99,9 процентах.

В будущем технология может быть встроена в больничные мониторы, переносные ЭКГ-рекордеры и даже смарт-часы. Авторы планируют провести клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность модели в реальных условиях.

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