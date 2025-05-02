Захарова отреагировала на эксгумацию героев ВОВ во Львове

Захарова: Эксгумация героев ВОВ во Львове говорит об аморальной сущности Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» отреагировала на эксгумацию останков советских солдат на «Холме славы» во Львове.

По ее словам, эксгумация героев Великой Отечественной войны (ВОВ) говорит об аморальной сущности властей Киева и их западных кураторов.

«Теперь слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты», — отметила она.

22 апреля городской совет Львова объявил о начале 23 апреля работ по демонтажу «Холма Славы», включая захоронения советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова. Кузнецов действовал в Ровно под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции.