ФСБ рассекретила документы о расстреле Британией советских солдат в мае 1945 года

ФСБ раскрыла документы об убийстве Британией тысяч советских пленных в 1945 году

Британские военные 3 мая 1945 года расстреляли несколько тысяч советских военнопленных, которые перевозились в Норвегию на трех немецких суднах — «Кап Аркона», «Тюльбек» и «Дойчланд». Соответствующие документы рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«Восемьдесят лет назад произошла страшная трагедия, во время которой погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты Королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна с заключенными гитлеровских концлагерей», — сообщили в ведомстве.

В результате бомбежки корабли затонули, а оставшихся в живых людей британцы расстреливали с катеров. Спаслись всего лишь 300 человек. Большую часть жертв составили советские военнопленные.

Ранее ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Адольфа Гитлера. В рассекреченных материалах приводятся дополнительные детали того, что происходило в бункере лидера нацистской Германии