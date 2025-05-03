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00:22, 3 мая 2025Наука и техника

ФСБ рассекретила документы о расстреле Британией советских солдат в мае 1945 года

ФСБ раскрыла документы об убийстве Британией тысяч советских пленных в 1945 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfram Weber / IMAGO / Global Look Press

Британские военные 3 мая 1945 года расстреляли несколько тысяч советских военнопленных, которые перевозились в Норвегию на трех немецких суднах — «Кап Аркона», «Тюльбек» и «Дойчланд». Соответствующие документы рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«Восемьдесят лет назад произошла страшная трагедия, во время которой погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты Королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна с заключенными гитлеровских концлагерей», — сообщили в ведомстве.

В результате бомбежки корабли затонули, а оставшихся в живых людей британцы расстреливали с катеров. Спаслись всего лишь 300 человек. Большую часть жертв составили советские военнопленные.

Ранее ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Адольфа Гитлера. В рассекреченных материалах приводятся дополнительные детали того, что происходило в бункере лидера нацистской Германии

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