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01:16, 3 мая 2025Экономика

Китай вошел в тройку главных поставщиков одной продукции в Россию

РИА Новости: Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan/ URA.RU / Global Look Press

Китай в 2024 году стал третьим по этому показателю после Белоруссии и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, информацию статистических порталов разных стран и открытые данные.

Отмечается, что КНР нарастила поставки мяса в Россию почти вчетверо. В частности, по итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов.

Больше половины поставок (56,5 процентов) приходится на Белоруссию. При этом за год импорт мяса из соседней страны вырос на 15 процентов. Второе место (18,1 процент) занимает Бразилия, поставки из которой увеличились примерно на треть.

Ранее сообщалось, что Китай в пять раз увеличил поставки в Россию мяса птицы. Главными поставщиками этого вида мяса остались государства Латинской Америки (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай), а также Белоруссия.

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