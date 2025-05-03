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12:59, 3 мая 2025Россия

На концерте рэпера Icegergert в Уфе произошла массовая драка

Во время драки на концерте Icegergert в Уфе один из участников достал пистолет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На концерте российского рэпера Icegergert в Уфе произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что конфликт между посетителями выступления исполнителя произошел после того, как один из них случайно ударил другого в слэме (взаимодействие людей на концертах, в рамках которого они сталкиваются друг с другом, — прим. «Ленты.ру»). Во время разбирательства один из молодых людей достал пистолет и поднял его вверх, однако не выстрелил. При этом концерт не был прерван — музыкант продолжил выступать.

Известно, что впоследствии участники драки повздорили еще несколько раз и разошлись по домам. В настоящий момент местные правоохранители проводят проверку инцидента.

В апреле фанатки в ковбойских шляпах устроили массовую драку на концерте американской певицы Бейонсе.

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