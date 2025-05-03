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10:48, 3 мая 2025Россия

Пожар на зерновом терминале в Кубани потушили после атаки ВСУ

ГК «Дело»: Пожар на терминале КСК в Новороссийске потушили после атаки ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Пожар на зерновом терминале КСК в Новороссийске потушили после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба группы компаний (ГК) «Дело».

«Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание. Пострадавших нет. Терминалы "ДелоПортс" работают в штатном режиме», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что на территории новороссийского порта работы по устранению последствий атаки украинских беспилотников продолжаются.

Ранее в сети появились кадры поврежденных после атаки квартир в Новороссийске. Беспилотник врезался в жилой комплекс «Аврора», в результате чего в доме выбило окна.

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