Пожар на зерновом терминале в Кубани потушили после атаки ВСУ

Пожар на зерновом терминале КСК в Новороссийске потушили после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба группы компаний (ГК) «Дело».
«Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание. Пострадавших нет. Терминалы "ДелоПортс" работают в штатном режиме», — говорится в публикации.
В пресс-службе отметили, что на территории новороссийского порта работы по устранению последствий атаки украинских беспилотников продолжаются.
Ранее в сети появились кадры поврежденных после атаки квартир в Новороссийске. Беспилотник врезался в жилой комплекс «Аврора», в результате чего в доме выбило окна.