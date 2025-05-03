Оценена возможность Трампа избраться на третий срок

Политолог Ярыгин: Третий срок Трампа гипотетически возможен

Третий срок президента США Дональда Трампа гипотетически возможен и сегодня американские юристы ведут трудные дискуссии о том, как это может реализоваться на практике. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

В частности, он напомнил, что для третьего срока нужно изменить конституцию. Однако для этого нужно получить согласие двух третей голосов в Конгрессе, а также 75 процентов законодательных собраний штатов или специально созванных там конвентов.

С учетом разногласий между демократами и республиканцами нужна внешняя угроза, причем ощутимая, чтобы изменить конституцию (...) Но у оппонентов Трампа нет мотивов идти ему на уступки Григорий Ярыгин доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Тем не менее, как отмечает газета The New York Times (NYT), у Трампа есть возможности обойти основной закон, чтобы вновь пойти на выборы.

Например, республиканец может пойти в 2028 году кандидатом в вице-президенты и после избрания главы государства тот уйдет в отставку и передаст ему руководство страной. Однако такой сценарий проблематичен, указывает Ярыгин.

Это должна быть такая турболояльность Трампу, которой не обладает даже Джей Ди Вэнс и тем более другой возможный президент в будущем (...) И его просто могут отодвинуть в любой момент Григорий Ярыгин доцент кафедры американских исследований СПбГУ

24 января конгрессмен-республиканец Энди Оглс предложил поправку к конституции о праве президента идти на третий срок, назвав еще одно президентство Трампа «спасением нации». В то же время Trump Organization уже начала продавать кепки с подписью «Трамп 2028: Перепишите правила». Однако сам глава государства пока не дает четкого ответа о своих амбициях на еще одни выборы.