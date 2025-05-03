Раскрыта тема переговоров Лаврова и главы МИД Индии

Лавров и Джайшанкар обсудили обострение индийско-пакистанских отношений

Во время телефонных переговоров 3 мая глава МИД России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российская сторона выступила за урегулирование разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе — в соответствии с положениями Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

Ранее французский геополитик Александр дель Валль предположил, что Россия может стать возможным посредником для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном.