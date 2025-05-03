Сбой в энергоснабжении в Калининградской области оперативно устранили

В Калининградской области восстановили подачу электроэнергии после сбоя

В Калининградской области оперативно восстановили систему энергоснабжения после масштабного сбоя. Об этом со ссылкой на Минэнерго России сообщает РИА Новости.

На данный момент все проблемы с подачей электроэнергии устранены, оно вернулось ко всем бытовым потребителям. «Электроснабжение Калининградской области восстановлено в кратчайшие сроки. В Калининградской области полностью восстановлена подача электроснабжения бытовым потребителям», — говорится в посте в официальном Telegram-канале министерства.

Чиновники Минэнерго отметили, что инцидент произошел из-за кратковременного повышения частоты в энергосистеме региона, который был компенсирован противоаварийной автоматикой. В ведомстве пообещали провести детальный анализ ситуации и принять необходимые меры по дальнейшему повышению эффективности электроснабжения калининградского региона.

28 апреля Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества. Блэкаут вызвал сбои в работе поездов и аэропортов. МВД Испании объявляло чрезвычайное положение в стране. При этом версия о том, что отключения были вызваны кибератакой, не подтвердилась.