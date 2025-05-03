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17:17, 3 мая 2025Россия

Сбой в энергоснабжении в Калининградской области оперативно устранили

В Калининградской области восстановили подачу электроэнергии после сбоя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Калининградской области оперативно восстановили систему энергоснабжения после масштабного сбоя. Об этом со ссылкой на Минэнерго России сообщает РИА Новости.

На данный момент все проблемы с подачей электроэнергии устранены, оно вернулось ко всем бытовым потребителям. «Электроснабжение Калининградской области восстановлено в кратчайшие сроки. В Калининградской области полностью восстановлена подача электроснабжения бытовым потребителям», — говорится в посте в официальном Telegram-канале министерства.

Чиновники Минэнерго отметили, что инцидент произошел из-за кратковременного повышения частоты в энергосистеме региона, который был компенсирован противоаварийной автоматикой. В ведомстве пообещали провести детальный анализ ситуации и принять необходимые меры по дальнейшему повышению эффективности электроснабжения калининградского региона.

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