Стали известны последствия ночной атаки на Новороссийск

Мэр Новороссийска Кравченко: Более 90 квартир получили повреждения из-за атаки

В результате ночной атаки на Новороссийск более 90 квартир получили повреждения. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. (...) В Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры: 31 пострадала. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители поврежденных квартир получат как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества. Подрядчики и управляющие компании многоквартирных домов также окажут им помощь.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки на Новороссийск пострадали четыре человека, в том числе двое детей.