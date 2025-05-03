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19:50, 3 мая 2025Россия

Стали известны последствия ночной атаки на Новороссийск

Мэр Новороссийска Кравченко: Более 90 квартир получили повреждения из-за атаки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Телеграм-канал Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

В результате ночной атаки на Новороссийск более 90 квартир получили повреждения. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. (...) В Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры: 31 пострадала. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители поврежденных квартир получат как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества. Подрядчики и управляющие компании многоквартирных домов также окажут им помощь.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате ночной атаки на Новороссийск пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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