В Европе создадут замену американским F-35

Newsweek: В Европе разработают истребители шестого поколения на замену F-35

Европейские члены НАТО активизировали участие в программах по созданию истребителей нового поколения на фоне опасений по поводу поставок F-35 из США. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники.

«Больше стран Европы захотят принять участие в разработке самолетов следующего поколения и, в частности, захотят, чтобы их отечественная промышленность внесла свой вклад в программы шестого поколения», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ключевым фактором для замены F-35 на другие истребители стал рост недоверия к Вашингтону на фоне политики президента США Дональда Трампа. При этом отмечается, что сами программы пока находятся на раннем этапе, и новые истребители разработают не раньше середины 2030-х годов.

27 марта сообщалась, что позиция администрации президента США в отношении альянса НАТО побудила несколько стран пересмотреть свою заинтересованность в американском оружии. В Канаде и Португалии уже обсуждаются возможные альтернативы американским истребителям F-35 — от европейского Eurofighter Typhoon до французских Rafale.