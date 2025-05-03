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13:14, 3 мая 2025Россия

Во время атаки украинских дронов на российский регион пострадали мирные жители

Четверо жителей Брянской области получили ранения во время атаки дронов ВСУ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во время атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на российский регион пострадали четверо мирных жителей. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские беспилотники атаковали село Новая Погощь Суземского района. Так, осколочные ранения получили три женщины и водитель работавшей в селе в тот момент автолавки.

По словам Богомаза, пострадавшие были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Также ранее Беспилотники ВСУ атаковали Тамань и Новороссийск в Краснодарском крае.

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