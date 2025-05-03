Во время атаки украинских дронов на российский регион пострадали мирные жители

Во время атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на российский регион пострадали четверо мирных жителей. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что украинские беспилотники атаковали село Новая Погощь Суземского района. Так, осколочные ранения получили три женщины и водитель работавшей в селе в тот момент автолавки.
По словам Богомаза, пострадавшие были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.
Также ранее Беспилотники ВСУ атаковали Тамань и Новороссийск в Краснодарском крае.