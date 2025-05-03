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22:11, 3 мая 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на слова Орбана о невозможности вступления Украины в ЕС

Зеленский раскритиковал Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления страны в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Зеленский отметил, что, по опросам, «70 процентов выступают за вступление Украины в ЕС». Политик также заявил, что Будапешт делает «очень опасные вещи» для ЕС, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров».

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что Зеленский следует смириться с тем, «что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз разоряется, спонсируя Украину. По словам главы правительства, ЕС «ввозит на Украину деньги на тачках». Он указал, что Брюссель выдал Киеву «огромный кредит» для ускоренного вступления в европейское объединение.

В апреле Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский союз приведет к бесконечной войне.

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