Kossuth: Орбан заявил, что ЕС ввозит на Украину деньги «на тачках» и разоряется

Европейский союз (ЕС) разоряется, спонсируя Украину. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы правительства, ЕС «ввозит на Украину деньги на тачках». Он указал, что Брюссель выдал Киеву «огромный кредит» для ускоренного вступления в европейское объединение.

«Поспешное членство Украины — вредная политика. Референдум в Венгрии покажет позицию граждан, и мы учтем ее в диалоге с Брюсселем», — сказал Орбан, подчеркнув, что большая часть выделенных денег пойдет не Украине напрямую, а иностранным компаниям.