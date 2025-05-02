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12:25, 2 мая 2025Мир

Орбан рассказал о банкротстве ЕС из-за спонсирования Украины

Kossuth: Орбан заявил, что ЕС ввозит на Украину деньги «на тачках» и разоряется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Европейский союз (ЕС) разоряется, спонсируя Украину. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы правительства, ЕС «ввозит на Украину деньги на тачках». Он указал, что Брюссель выдал Киеву «огромный кредит» для ускоренного вступления в европейское объединение.

«Поспешное членство Украины — вредная политика. Референдум в Венгрии покажет позицию граждан, и мы учтем ее в диалоге с Брюсселем», — сказал Орбан, подчеркнув, что большая часть выделенных денег пойдет не Украине напрямую, а иностранным компаниям.

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