ЕС выделит почти миллиард евро на развитие военной промышленности

ЕК выделит странам ЕС 910 миллионов евро на развитие оборонной промышленности

Еврокомиссия (ЕК) выделит 910 миллионов евро на развитие оборонной промышленности стран Европейского союза (ЕС), включая производство средств военной мобильности и защиту от беспилотников. Об этом сообщает ЕК на своем официальном сайте.

«Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях, как мобильность, защита от беспилотников», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, ряд проектов предусматривает интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу.

19 марта ЕК представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».