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13:42, 30 апреля 2025Мир

ЕС выделит почти миллиард евро на развитие военной промышленности

ЕК выделит странам ЕС 910 миллионов евро на развитие оборонной промышленности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) выделит 910 миллионов евро на развитие оборонной промышленности стран Европейского союза (ЕС), включая производство средств военной мобильности и защиту от беспилотников. Об этом сообщает ЕК на своем официальном сайте.

«Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях, как мобильность, защита от беспилотников», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, ряд проектов предусматривает интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу.

19 марта ЕК представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».

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