Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 4 мая 2025Мир

Авиация международной коалиции нанесла удар по военной базе в Сирии

Syria TV: Авиация международной коалиции нанесла удар по базе в Дейр-эз-Зоре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Авиация международной коалиции под руководством США нанесла удар по военной базе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Отмечается, что база использовалась американские военные до эвакуации из Сирии. Кроме того, рядом расположено нефтяное месторождение Эль-Омар.

В пятницу, 2 мая, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В мирной сделке нашли выгодную для Киева лазейку. Украина сможет возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

    Первая в России женщина-телохранитель оценила защиту высокопоставленных лиц в стране

    В Госдуме назвали Зеленского преступником из-за его слов о параде Победы

    Раскрыто состояние пострадавших при наезде авто в международном аэропорту Филиппин

    Глава Минобороны Индии пропустит парад Победы в Москве из-за теракта

    Вице-спикер парламента Словакии предупредил о новой мировой войне

    Зеленский заявил о желании западных стран оставить Украину один на один с Россией

    Путин назвал взаимовыручку и дружбу в годы ВОВ основой отношений Москвы и Баку

    Способ борьбы с безэкипажными катерами раскрыли

    Беженец из Дзержинска рассказал об убивавших мирных жителей бойцах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости