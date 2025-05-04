Авиация международной коалиции нанесла удар по военной базе в Сирии

Syria TV: Авиация международной коалиции нанесла удар по базе в Дейр-эз-Зоре

Авиация международной коалиции под руководством США нанесла удар по военной базе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Отмечается, что база использовалась американские военные до эвакуации из Сирии. Кроме того, рядом расположено нефтяное месторождение Эль-Омар.

В пятницу, 2 мая, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул Нетаньяху.