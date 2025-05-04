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09:00, 4 мая 2025Мир

Глава Минобороны Индии пропустит парад Победы в Москве из-за теракта

PTI: Глава МО Индии Сингх может не поехать на День Победы в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх, по всей вероятности, не будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве в этом году. Об этом проинформировало агентство PTI со ссылкой на источники в правительстве.

Вместо главы оборонного ведомства Индию может представить 9 мая его заместитель Санджай Сетх. Как пишут журналисты, такое решение связано с обострением напряженности между Индией и Пакистаном после террористической атаки в Пахалгаме.

Изначально приглашение посетить Парад Победы было направлено премьер-министру Индии Нарендре Моди. Позже стало известно, что Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о возможной опасности на Параде Победы 9 Мая в Москве. Киев отказалась гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок на указанный парад в столицу России.

Также сообщалось, что украинский лидер отверг призыв российского лидера Владимира Путина к перемирию и прекращению огня на 9 Мая, поскольку это поставило бы его власть под сомнение.

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