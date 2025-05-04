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16:55, 4 мая 2025РоссияЭксклюзив

Интенсивность ударов ВСУ по Кинбурнской косе объяснили

Военный эксперт Матвийчук: Кинбурнская коса дает контроль над прохождением флота
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Военнослужащие на боевой позиции в районе Кинбурнской косы

Военнослужащие на боевой позиции в районе Кинбурнской косы. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Стратегическая важность Кинбурнской косы в Херсонской области состоит в том, что она дает контроль над прохождением надводного флота, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день наносят сотни ударов дронами по Кинбурнской косе. Об этом стало известно из заявления пожелавшего сохранить анонимность представителя российских силовых ведомств.

Военный эксперт рассказал, что Кинбурнская коса является небольшим участком суши по ширине не более двух километров, где находится минимальное количество российских войск. Вместе с тем эта земля представляет собой стратегический интерес, поскольку обеспечивает контроль над прохождением каботажного, торгового и военного флота, уточнил он.

«Кроме военных, тут приплетаются еще и политические соображения украинского президента. Якобы если ВСУ останутся на этом направлении, то будут угрожать Крыму», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки тридцать раз обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области. Под удар украинских войск попали Новая Каховка, Малокаховка, Алешки, Корсунка и другие населенные пункты.

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