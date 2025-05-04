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22:32, 4 мая 2025Спорт

Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год

«Бавария» стала чемпионом Германии, Кейн выиграл первый трофей в карьере
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Баварии»

Игроки «Баварии». Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Результаты доступны на сайте турнира.

В матче 32-го тура Бундеслиги «Байер», занимающий второе место в турнирной таблице, сыграл вничью с «Фрайбургом» и лишился шансов стать чемпионом. Таким образом, нападающий мюнхенцев Гарри Кейн стал обладателем первого в карьере трофея.

31-летний Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года из английского «Тоттенхэма». Немецкий клуб заплатил за нападающего 95 миллионов евро.

В составе английской команды, за которую форвард выступал с 2011 года, он не выигрывал ни одного трофея. При этом футболист становился лучшим бомбардиром в истории команды и лучшим бомбардиром сборной Англии.

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