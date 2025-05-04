Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год

«Бавария» стала чемпионом Германии, Кейн выиграл первый трофей в карьере

Мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. Результаты доступны на сайте турнира.

В матче 32-го тура Бундеслиги «Байер», занимающий второе место в турнирной таблице, сыграл вничью с «Фрайбургом» и лишился шансов стать чемпионом. Таким образом, нападающий мюнхенцев Гарри Кейн стал обладателем первого в карьере трофея.

31-летний Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года из английского «Тоттенхэма». Немецкий клуб заплатил за нападающего 95 миллионов евро.

В составе английской команды, за которую форвард выступал с 2011 года, он не выигрывал ни одного трофея. При этом футболист становился лучшим бомбардиром в истории команды и лучшим бомбардиром сборной Англии.