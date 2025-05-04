Мирный житель подорвался на мине «колокольчик» в российском регионе

Гладков: Мирный житель подорвался на мине в селе Беловское Белгородской области

Мужчина из села Беловское Белгородского района Белгородской области подорвался на противопехотной мине «колокольчик». Об этом написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что мирный житель косил траву на своем участке, когда заметил подозрительный предмет. Когда он наклонился, чтобы рассмотреть его, произошел взрыв. «Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — заявил Гладков.

Он также отметил, что мужчине оказывается вся необходимая помощь, а на месте происшествия работают оперативные службы региона.

Ранее Гладков попросил возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который подорвался дома, играя с миной. Инцидент произошел 20 апреля.