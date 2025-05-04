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23:29, 4 мая 2025Бывший СССР

Политолог заявил о нежелании украинцев воевать за свою страну

Политолог Пинчук заявил о нежелании украинцев воевать за свою страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что воевать за Украину не хотят даже украинцы. Об этом он написал в статье для «Царьграда».

Пинчук указал, что при этом Россия в рамках спецоперации обладает преимуществом в лице союзных войск КНДР.
Это позволяет увеличивать личный состав Вооруженных сил России (ВС РФ) без объявления мобилизации.

«Украина в этом смысле не имеет таких ресурсов даже при всей поддержке коллективного Запада. Как мы убедились, за Украину воевать никто не хочет, в первую очередь сами украинцы, в том числе сбежавшие на Запад», — подчеркнул политолог.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вскоре также подтвердил участие военных КНДР в боевых действиях на территории Росси

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