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15:08, 4 мая 2025Россия

Путин рассказал о приготовлении ленинградского деликатеса в его семье

Путин рассказал, что его отец мариновал корюшку и делал студень
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отец любил готовить, в том числе мариновал корюшку. Подробностями он поделился в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», пишет ТАСС.

«Он вообще любил покашеварить немножко — студень делал, корюшку мариновал», — вспомнил российский лидер. Он также назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом.

Ранее сообщалось, что Путин на съемках фильма показал подаренный ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко шоколад. Он назвал этот десерт очень вкусным.

Кроме того, российский глава рассказал, что когда-то встречался в кремлевской квартире с экс-лидером Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. По словам Путина, они с тогдашним президентом США пили чай.

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