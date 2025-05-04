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12:37, 4 мая 2025Россия

Путин рассказал о побывавшем у него в гостях Клинтоне

Путин рассказал, что пил чай с Клинтоном в своей кремлевской квартире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший американский глава Билл Клинтон когда-то побывал у него в гостях в кремлевской квартире. Об этом он заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Зарубин в ходе беседы указал на камин в квартире и спросил, не здесь ли Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пили чай. Президент ответил утвердительно.

«Но здесь у меня и Клинтон был. (...) Он приехал с визитом. По-моему, мы здесь встречались с ним, чай пили тоже», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин показал Зарубину шоколад, подаренный белорусским главой Александром Лукашенко. «Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», — отметил президент.

Кроме того, глава государства рассказал о приходящих в Кремль родственниках. По словам Путина, его режим работы можно описать словом нон-стоп, и это накладывает ограничения на встречи с близкими.

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