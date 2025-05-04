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11:51, 4 мая 2025Россия

Путин рассказал о приходящих в Кремль родственниках

Путин: Внуки могут приходить в Кремль, но стараются заранее предупреждать
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Внуки президента России Владимира Путина могут свободно приходить в Кремль, но стараются заранее предупреждать, так как понимают особенности его работы. О приходящих в Кремль родственниках Путин рассказал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы российского лидера с Зарубиным опубликованы в Telegram.

По словам главы государства, его режим работы можно описать словом нон-стоп, и это накладывает ограничения на встречи с близкими.

«Они (внуки) стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то "окошечко", чтобы с ними увидеться», — рассказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли информацию о старшем брате Владимира Путина.

ЖЗЛ
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