Путин рассказал о приходящих в Кремль родственниках

Путин: Внуки могут приходить в Кремль, но стараются заранее предупреждать

Внуки президента России Владимира Путина могут свободно приходить в Кремль, но стараются заранее предупреждать, так как понимают особенности его работы. О приходящих в Кремль родственниках Путин рассказал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы российского лидера с Зарубиным опубликованы в Telegram.

По словам главы государства, его режим работы можно описать словом нон-стоп, и это накладывает ограничения на встречи с близкими.

«Они (внуки) стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то "окошечко", чтобы с ними увидеться», — рассказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли информацию о старшем брате Владимира Путина.