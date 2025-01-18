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17:03, 18 января 2025Россия

Информацию о старшем брате Владимира Путина нашли в Петербурге

В домовой книге Ленинграда нашли информацию о старшем брате президента Путина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

В домовой книге Ленинграда нашли информацию о старшем брате президента России Владимира Путина. Сообщение об этом появилось на портале «Фонтанка».

Издание из Санкт-Петербурга опубликовало снимок разворота документа, на котором приводится информация о семье Путиных — отце и матери президента Владимире Спиридоновиче и Марии Ивановне, а также о его брате Олеге. Создатель проекта «Петербург. Дома и люди» Валерий Григорчук сообщил, что ранее ему не попадались официальные документы, в которых упоминался бы Олег Путин.

В домовой книге указано, что Олег Путин родился в 1937 году, и эта запись под данными о родителях перечеркнута ответственным лицом, что означает, что его не стало. Григоренко подчеркнул, что ранее ему попадалась неподтвержденная информация о старшем брате Путина, но в разных источниках его называли по-разному, и ни в одном из них не было даты рождения.

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