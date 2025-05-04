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09:26, 4 мая 2025Бывший СССР

Раскрыт смысл сделки США и Украины по ресурсам

Эксперт Гагин: Сделка США и Украины по ресурсам легализует военную помощь Киеву
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военно-политический эксперт Ян Гагин объяснил смысл сделки по ресурсам США и Украины. Комментарии приводит РИА Новости.

По словам специалиста, Вашингтон с помощью соглашения по редкоземельным металлам фактически легализует военную помощь Киеву для ослабления Москвы.

«Украину сейчас грабят. Их не обманули, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский понимал, что за договор он собирается заключать. И это не обман. Зеленский — участник этого мошенничества в отношении своего государства и своего народа», — также заявил Гагин.

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Кроме того, как счел эксперт, сделка воодушевила Зеленского, поскольку на фоне ее заключения он сделал несколько громких заявлений: в частности, отверг предложение президента России Владимира Путина по перемирию в дни празднования 80-летия Победы. «Я так понимаю, что как раз вот это окрыление произошло после того, когда его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») заверили в том, что его снова поддержат и дадут много денег и оружия», — рассудил Гагин.

Ранее американская газета The Washington Post назвала крупный недостаток сделки с Киевом по ресурсам. Как указали в издании, ценность минералов Украины остается неясной.

30 апреля министры экономики США и Украины Скотт Бессент и Юлия Свириденко подписали соглашение о поставках полезных ископаемых. Уточнялось, что главный пункт соглашения — создание Американо-украинского инвестиционного Фонда для восстановления Украины.

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